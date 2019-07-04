Юта, США, , 11:59 — REGNUM

Хакер Остин Томпсон из американского штата Юта, ранее обвинённый в DDoS (Distributed Denial of Service) атаке на компанию Daybreak Game, получил два года тюремного заключения. Об этом 3 июля сообщил портал Polygon.

Мужчина начнёт отбывать наказание 23 августа 2019 года. Помимо 27 месяцев тюремного заключения, ему необходимо выплатить компенсацию компании Daybreak Game в размере $95 тыс.

Напомним, Томпсон признал себя виновным ещё в ноябре 2018 года. Мужчину обвинили в хакерской атаке на компанию Sony Online Entertainment (сейчас она называется Daybreak Game), совершённой в 2013 году. Сообщается, что его группировка под названием DerpTrolling совершала DDoS-атаки на онлайн-сервисы некоторых игр Sony Online Entertainment, а также на Battle.net, League of Legends и Dota 2.

В своей «работе» Томпсон использовал Twitter-аккаунт DerpTrolling, в котором публиковались объявления о предстоящей DDoS-атаке. После этого мужчина выкладывал в профиле скриншоты и фотографии с доказательством того, что серверы «жертвы» отключены.

Читайте ранее в этом сюжете: Держатели карт южнокорейской компании KB Kookmin Card подверглись БИН-атаке