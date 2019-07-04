Красногорск, , 11:34 — REGNUM

Пенсионеры Подмосковья получат подарочные наборы юбиляра к 80-летию и последующим юбилейным датам каждые пять лет. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы в ходе заседания регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ожидается, что в 2019 году юбилейные наборы получат 18 тыс. человек, в 2020 году — 74 тыс. человек. На данные цели потребуется 38 млн рублей в 2019 году и 160 млн рублей в 2020 году. Предполагается, что женщины получат павлопосадские платки, а мужчины — пледы.

«В ходе предварительного рассмотрения в комитет поступило положительное заключение государственно-правового управления думы, замечания согласованы с представителями губернатора Московской области и учтены в проекте закона», — сообщил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы Андрей Голубев.

Документ был принят депутатами областного парламента сразу в трёх чтениях.