Тобольск, Тюменская область, , 10:57 — REGNUM

В Тюменской области администрацию города Тобольска оштрафовали на 500 тыс. рублей за разрытый сибиреязвенный скотомогильник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

В марте 2019 года специалистами ведомства проведён осмотр сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на берегу реки Иртыш в центре города Тобольска. В результате ревизии выявлены грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

А именно скотомогильник разрыт, у него отсутствует надлежащее ограждение, грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб, шерсти животных вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии Иртыша.

За ненадлежащее устройство и состояние скотомогильника управление Россельхознадзора привлекло горадминистрацию Тобольска к ответственности по ч. 3 ст. 10.8. КоАП («Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов») в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

Администрация Тобольска, не согласившись с наказанием, обратилась в суд. И там ей удалось лишь снизить штраф до 500 тыс. рублей.