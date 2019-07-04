Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM

Коллегия присяжных в Петербурге признала фигурантов уголовного дела об убийстве блокадницы, 93-летней старейшей сотрудницы Мариинского театра, виновными и не заслуживающими снисхождения. После этого один из обвиняемых был найден мертвым в помещении суда.

Фигурантами резонансного дела являются бывшая сотрудница благотворительной организации Галина Гусейнова, работавшая сиделкой блокадницы, а также двое граждан Армении — Сеник Нароян и Размик Акобян.

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

«По предварительным данным, вызванные на место медики констатировали, что смерть Нарояна не криминального характера», — отмечает источник.

Накануне коллегия присяжных, ответив на 10 вопросов, единодушно признала фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения, сообщили в пресс-службе горсуда. В ближайшее время подсудимым назначат приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилая женщина, которая в годы войны пережила блокаду Ленинграда и являлась старейшей сотрудницей Мариинского театра, была убита 20 ноября 2017 года в своей квартире на Варшавской улице.

По версии следствия, сиделка, которая ухаживала за престарелой женщиной на протяжении нескольких месяцев, задумала убить подопечную ради корысти. Она поделилась замыслом с двумя знакомыми и пообещала им деньги.

Убийца попал в квартиру после того, как соцработница открыла ему дверь. Еще один сообщник наблюдал за окружающей обстановкой. Злоумышленники до смерти избили старушку, похитили из квартиры 130 тыс. рублей, банковскую карточку пенсионерки и старинную фотографию известного певца с автографом. Преступников задержали в декабре того же года.

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