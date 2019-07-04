Владивосток, 4 июля 2019, 10:44 — REGNUM
Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура заявил, что для его страны дальневосточная столица — Владивосток — является «окном в Россию», передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Экстерриториальность японцев? Абэ не желает признавать Курилы российскими!
После завершения перекрестных годов России и Японии, обе страны договорились провести Год межрегиональных обменов, которые коснутся различных направлений: культурного, образовательного, экономического. Генеральный консул отметил, что рост интереса японского бизнеса к Приморью обусловлен в первую очередь тем, что здесь началась реализации проектов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
«В прошлом году столица Дальневосточного федерального округа была перенесена из Хабаровска во Владивосток, а центр мировой экономики смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Будучи стратегическими партнерами в регионе, Япония и Россия развивают взаимодействие по многим направлениям. Владивосток служит окном в Россию, и эта роль становится все более и более важной. Генеральное консульство Японии, в свою очередь, планирует направить все усилия на развитие сотрудничества во всех областях — от бизнеса до культурных и гуманитарных обменов», сказал Коитиро Накамура в в интервью РИА Новости.
Консул отметил важную роль во взаимоотношениях между странами, которую играет Дальневосточное отделение Российской Академии наук, где налажено плодотворное сотрудничество с японскими научными и образовательными организациями.
Накамура отметил рост числа различных официальных визитов, которые проводят как представители бизнеса, так и представители государственной власти.
Генконсул выразил уверенность, что такое направление взаимоотношений как туризм в ближайшее время получит дополнительный импульс, так как в начале года на высшем уровне главы государств договорились увеличить турпоток между странами до 400 тысяч человек. Этому будет способствовать введение в России электронных виз, что значительно облегчит процедуры таможенного и пограничного оформления.
Читайте также: Встреча Путина и Абэ: «большого прорыва» на полях G20 не будет
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в японской Осаке принял участие в саммите G20, где он провёл встречу, в том числе и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.