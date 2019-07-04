Красногорск, , 11:18 — REGNUM

В Подмосковье увеличились расходная и доходная части бюджета области. Соответствующий закон в ходе заседания приняли депутаты Московской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, доходы бюджета увеличиваются в 2019 году на 1,4 млрд рублей и и составят 557,4 млрд рублей. Расходы бюджета также увеличиваются на 1,4 млрд рублей и составят 664, 1 млрд рублей.

Законопроект вносит изменения в 19 государственных программ и 1 адресную программу Московской области. Кроме того, меняется объём программных расходов, в целом они увеличиваются на 6 млрд рублей и составят 615,8 млрд рублей. Наибольшее увеличение происходит по следующим государственным программам — это «Экология и охрана окружающей среды в Подмосковье» — на 16%, «Жилище» — на 9%, «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» — на 7%. Непрограммные расходы при этом уменьшаются на 5,2 млрд рублей.

В частности, 2,2 млрд рублей выделят на строительство комплексов по переработке отходов; ещё 1,4 млрд рублей пойдёт на субсидии обманутым дольщикам; средства выделят на ремонт многоквартирных домов и социальные нужды населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Какие изменения в бюджете Московской области затронут жителей региона?