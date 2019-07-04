р-н Белозёрский, , 10:15 — REGNUM

В Курганской епархии пока не могут утешить скорбящих об утрате Чимеевской чудотворной иконы Божьей Матери. И затрудняются в ответе на вопрос, подлежит ли святыня реставрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Можем лишь сказать, что икона сильно пострадала. О её реставрации пока затруднительно что-то ответить, кроме как «без комментариев», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганской епархии.

Напомним, 3 июля сгорел уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая по мнению православных избавляет от недугов. Святыню долго искали на пепелище. У найденной иконы сохранился в целости металлический оклад, сам же святой лик существенно повреждён, сообщала ранее пресс-служба МЧС России по Курганской области.

Отметим, что причиной пожара стало возгорание кондиционера, пламя от которого перекинулось на храм.

Чудотворная Чимеевская икона Божией Матери претерпела много испытаний, в том числе и огнём. Когда в 1770 году в Чимеево сгорел храм, икона осталась в сохранности — пламя оставило лишь потемнение на щеке лика Богородицы. Существует предание: когда в 1937 году икону пытались вынести из храма, сдвинуть с места её не смогли, а те, кто попытался это сделать, вскоре погибли. В 2004 году Чимеевская икона Божией Матери внесена в месяцеслов Русской православной церкви.

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