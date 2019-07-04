Калуга, , 10:03 — REGNUM

В Калужской области разгорелся большой скандал, связанный с действиями сотрудников местной миграционной службы по отношению к многодетной семье беженцев из Германии. Как рассказала 4 июля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сотрудник Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Лола Скопина, накануне вечером, в Малоярославце, в квартиру, где временно проживает многодетная семья мигрантов из Германии Грисбах, ворвались сотрудницы отделения миграционной службы городского ОМВД России. Взрослых и несовершеннолетних детей задержали и отвезли в полицию, где всю ночь продержали в камере предварительного заключения. Миграционщики угрожают мигрантам из Германии экстренной депортацией из РФ.

Многодетная семья беженцев Грисбах из Германии. Ngregion.ru

Ранее Грисбахи подали жалобу связи с отказом в предоставлении им временного убежища в России начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майору полиции Валентине Казаковой.

«Семья Грисбах в 2015 году была вынуждена приехать в Россию, где попросила предоставить убежище, в связи с тем, что в Германии у семьи появились проблемы с социальными службами, которые хотели забрать из семьи детей. И вот уже четыре года семья из Германии в составе восьми человек, четырёх взрослых и четырёх малолетних детей, безуспешно пытается законно обосноваться на территории Калужской области. Миграционные службы постоянно и, на мой взгляд, безосновательно отказывают Грисбахам в регистрации», — сказала Лола Скопина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетная семья Грисбах прибыла в Россию из германского Мекленбурга ещё в декабре 2015 года, надеясь получить помощь и защиту Российской Федерации. С тех пор они добиваются, чтобы российские власти приняли заявление на получение временного убежища по гуманным побуждениям в соответствии со статьей 12 национального федерального закона «О беженцах». Эта немецкая семья до сих пор находится в процессе оформления документов.

Со слов семьи, Грисбахи были вынуждены покинуть Германию и спешно уехать в Россию, так как в жернова ювенальной юстицию попал их внук. Мальчик ходил в школу, его мама ждала второго ребенка, была на большом сроке беременности и получала пособие как мать-одиночка. Однако вышло так, что ребёнок остался без школьных обедов. Во время обедов его приводили в столовую, не оставляя в классе, а еды не давали. Мать пожаловалась на ситуацию в школьную администрацию, в итоге Грисбах поставили на контроль социальной службы, сотрудники которой начали активно вмешиваться в жизнь семьи.

«Семья решила бежать в Россию, когда нам позвонили и сказали, что мы должны сами привести внука в детский дом. Тогда мы покинули Германию. Нам нельзя возвращаться в Германию. Наш немецкий дом опечатан, и как только въедем на территорию Евросоюза, то нас немедленно задержат и даже могут отправить в тюрьму…» — заявила корреспонденту ИА REGNUM Доминика Грисбах.

По теме: От немецкой ювеналки к российской бюрократии: беженцы из Германии ищут дом