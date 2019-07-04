Нальчик, , 09:39 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии, которая участвует в пилотном проекте по снижению уровня бедности в России, будут перераспределены субсидии нуждающимся по признаку социального равенства. В настоящее время власти региона ведут подсчет числа тех, кому положена помощь, и устанавливают очередность — кому адресная помощь требуется в первую очередь. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты республики Алим Асанов.

«Будем перераспределять имеющиеся выплаты по признаку социального равенства, социальной необходимости, а самое главное адресности, т. е. кому эта помощь нужнее», — цитирует Асанова ТАСС.

По его словам, это первый этап пилотного проекта по борьбе с бедностью. Для решения проблемы в целом необходимо создавать рабочие места и повышать заработную плату, отметил министр.

В настоящее время установлено несколько групп нуждающихся. Это и безработные, и те, кто, несмотря на занятость, получает маленькую зарплату, и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за проблем со здоровьем, с жильем, в том числе пострадавшие от ЧС. Всего, по словам министра труда КБР, в республике насчитывается 123 тыс. человек, которым оказываются меры соцподдержки. Их основная часть — 82% — семьи с детьми.

Напомним, Кабардино-Балкария стала одним из восьми субъектов РФ, в котором начат пилотный проект по снижению уровня бедности в России. Эксперимент проводится с 1 декабря 2018 по инициативе Министерства труда и социального развития РФ. Его целью является установление причин бедности каждой из семей и разработка программы выхода из критической ситуации для них. Кабардино-Балкария была отобрана для эксперимента из-за того, что в республике в число бедных входит 24,1% от всего населения субъекта.

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