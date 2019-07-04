Чебоксары, , 09:34 — REGNUM

В Чувашии болезни системы кровообращения остаются главными в структуре причин смертности населения. При этом за год отмечен рост смертности от основных заболеваний — артериальной гипертонии, цереброваскулярных болезней и ишемической болезни сердца, включая инсульты и инфаркты. Об этом следует из доклада минздрава Чувашии по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Данные минздрава Чувашии Cap.ru

Болезни системы кровообращения в Чувашии лидируют среди причин смерти: в 2018 году по данной причине скончались 39,1% всех умерших. За год показатель смертности всего населения от болезней системы кровообращения увеличился на 7% и достиг в прошлом году 491,3 случая на 100 тыс. человек населения (в РФ — 573,6, в ПФО — 613,3).

Напомним, среди болезней системы кровообращения наиболее распространенными являются артериальная гипертония, цереброваскулярные болезни и ишемическая болезнь сердца. В 2018 году в Чувашии смертность от ишемической болезни сердца по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,1% и составила 187,8 случая на 100 тыс. человек населения (Россия — 301,6), в том числе от инфаркта миокарда — на 5,9% (37,4 случая на 100 тыс. человек населения, Россия — 37,1), от цереброваскулярных болезней — на 12,5% (238,3 случая на 100 тыс. человек населения; Россия — 173,7), в том числе от инсульта — на 2,3% (97,5 случая на 100 тыс. человек населения).

Данные минздрава Чувашии Cap.ru

В разрезе административных территорий минимальные уровни смертности от болезней системы кровообращения зарегистрированы в Чебоксарах, Новочебоксарске и Красночетайском районе, максимальные — в Алатырском, Шумерлинском, Порецком районах и Шумерле.

От инфаркта реже всего умирают в Канашском, Урмарском и Цивильском районах, в то же время наибольший показатель — в Красноармейском и Ядринском районах, Шумерле и Алатыре. Самые низкие показатели смертности от инсульта зарегистрированы в Чебоксарах, Новочебоксарске, Ибресинском и Урмарском районах, высокие — в Красночетайском, Шумерлинском районах и Шумерле.