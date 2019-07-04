Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM

95 школ готовы присоединиться к эксперименту

Нехватка учителей в Бурятии заставила власти идти на необычные формы преподавания — в республике будут созданы экспериментальные площадки для дистанционного обучения. Как сообщается на странице министерства образования республики в «Фейсбуке», этот вопрос обсудили на заседании Совета по образованию при главе Бурятии 2 июля 2019 года.

«В условиях дефицита педагогических кадров, большого количества сельских и малокомплектных школ в республике прорабатываются вопросы организации образовательного процесса с использованием сетевых и дистанционных форм обучения, сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов. Это подразумевает возможность проведения урока в двух или нескольких классах параллельно», — сообщили в минобрнауки.

Отмечается, что данная практика в завершившемся учебном году была успешно апробирована между школами Улан-Удэ, между столичной школой и школами Хоринского района, между Бурятским государственным университетом и школами Окинского и Закаменского районов.

«На сегодняшний день 95 школ из 13 районов республики выразили необходимость в организации такой формы обучения и готовы применить сетевое обучение в своем образовательном процессе», — отметили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит в школах Бурятии на сегодняшний день составляет более 500 педагогов. Благодаря строительству новых школ и детсадов в рамках нацпроекта «Образование», эта цифра уже к 2021 году вырастет втрое. Из-за чего многие предметы преподают учителя, прошедшие ускоренную переподготовку.

Ранее для решения проблемы нехватки учителей чиновники минобрнауки республики предложили увеличить число бюджетных мест в вузах Бурятии. Причина же дефицита педагогов кроется в низких зарплатах. Однако о резком повышении зарплат учителей речи пока нет.

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