Нур-Султан, , 09:31 — REGNUM

Систему классификации автомобильных дорог по уровню безопасности планируют внедрить в Казахстане. Об этом заявил и. о. генерального директора «Национального центра качества дорожных активов» Замир Сагинов, сообщает 4 июля издание BNews.

По его словам, система ранжирования будет присваивать дороге класс безопасности от одной до пяти звезд. «Одна звезда — это небезопасная дорога, пять — безопасная, как например, Нур-Султан — Щучинск, Нур-Султан — Темиртау», — уточнил Сагинов.

Он отметил, что компания планирует провести диагностику всей сети автомобильных дорог в течение трех-четырех лет. Через систему управления дорожными активами будет предоставляться информация о фактическом состоянии дороги, конструкции и планируемых работах по ремонту.

Сагинов добавил, что в будущем планируется совместить систему управления дорожными активами и систему министерства финансов, что обеспечит прозрачность бюджетных процессов, связанных с дорогами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал критическим состояние автомобильных дорог Западно-Казахстанской области. По его словам, 70% дорог остаются в неудовлетворительном состоянии.

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