Краснокамск, Пермский край, , 09:27 — REGNUM

В Краснокамске Пермского края суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в приобретении и перевозке более 7,5 кг наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что иностранец приобрел крупную партию наркотиков в Санкт-Петербурге и перевозил их в Пермь весной 2018 года. В Краснокамском районе гражданин был задержан сотрудниками УФСБ по региону, а в автомобиле обнаружен тайник. Мужчина спрятал более 7,7 кг гашиша и 2,2 грамма кокаина в дверях машины.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил иностранца к четырем годам трем месяцам исправительной колонии общего режима, штрафу 400 тысяч рублей. Автомобиль, в котором перевозились наркотики, конфискован в доход государства автомобиля как средство совершения преступления.