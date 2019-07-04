Одинцово, Московская область, , 09:23 — REGNUM

В Московской области неизвестные авторы установили арт-объект в виде головы собаки, сообщило издание «Подмосковье сегодня».

Сооружение появилось на одной из детских площадок Одинцово. Фигура высотой с человеческий рост выполнена из пенопласта, покрыта серебристой краской и блёстками. Собака похожа на мопса с сильно раскрытыми глазами и высунутым языком.

Журналисты опросили жителей об их отношении к скульптуре, и мнения разделились. Кто-то считает объект креативным украшением, другие сочли «голову» пугающей.

В администрации городского округа изданию заявили, что не принимали участие в создании и установке объекта, предположив, что фигуру могли установить жители. Демонтировать «голову мопса» также пока не планируют.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкальская природоохранная прокуратура решила, что скульптура «Хранитель Байкала», установленная на острове Ольхон в Прибайкальском национальном парке, не нарушает нормы природоохранного законодательства.

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