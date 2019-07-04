Кронштадт, Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM

В Кронштадтском морском соборе святителя Николая Чудотворца 4 июля в 9:30 мск началась панихида по морякам-подводникам, погибшим на глубоководном аппарате 1 июля в Баренцевом море.

Кронштадтский морской собор ИА REGNUM

Как сообщили в Санкт-Петербургской епархии РПЦ, в массовом богослужении участвуют 180 священников из регионов России — они приехали на церковные сборы, посвященные 10-летию восстановления института военного духовенства, которые в эти дни проходят в Кронштадте.

Возглавляет панихиду митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ему сослужит председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Морского собора архимандрит Алексий (Ганьжин).

В главный храм Российского флота пришли моряки Кронштадтского гарнизона. Вместе со священниками они помолятся об упокоении 14-ти воинов, павших на службе Отечеству.

Напомним, команда подводников, которая находилась на глубоководном аппарате, была закреплена за войсковой частью в Санкт-Петербурге. Семьи большинства погибших также живут в Петербурге. Как ожидается, похоронят погибших моряков на Серафимовском кладбище Северной столицы.