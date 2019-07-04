Пермь, , 09:24 — REGNUM

Пермский край получит из резервного фонда правительства РФ 33,4 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Полученные средства планируется направить на развитие паллиативной помощи в Перми, Коми-Пермяцком округе, Нытве, Кунгуре, Чайковском и Березниках. По данным краевого минздрава, в Прикамье 5 тыс. паллиативных пациентов, среди них 525 детей.

Пермский край первым в России реализовал проект по оказанию паллиативной помощи детям. В 2017 году агентство чудес «Сами» (проект фонда «Дедморозим») при поддержке краевых властей дало старт работе выездной паллиативной службы для маленьких пациентов. За первый год специалисты паллиативной помощи Прикамья совершили более 2600 выездов.

Добавим, по итогам первого конкурса 2019 года по распределению президентских грантов, проект пермской некоммерческой организации по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями получил 4,2 млн рублей. Весной 2019 года минздрав сообщал, что направил 6 млн рублей из регионального бюджета на оказание паллиативной помощи детям в 2019 году. Оказывать её будет Служба качества жизни благотворительного фонда «Дедморозим» и агентство «Сами», победившее в конкурсе на данную субсидию. Средства позволят покрыть часть затрат на постоянную профессиональную поддержку более чем 100 ребят с неизлечимыми заболеваниями и их семей.