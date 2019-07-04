Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назначил проверку военных гарнизонов в городах страны после чрезвычайной ситуации в Арыси Туркестанской области, сообщает 4 июля агентство BNews.

«Наша цель, чтобы ни в одном городе, ни вблизи населенных пунктов никаких артиллерийских и других боеприпасов не осталось», — подчеркнул министр.

По его словам, в гарнизонах могут оставаться только патроны к стрелковому оружию для охраны воинских частей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля во время заседания сената Нурлан Ермекбаев заявил, что перенос боеприпасов из воинской части в городе Арыси начнется до 18 июля 2019 года. В настоящее время проходят подготовительные работы.

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