Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM

«Утечка мозгов» осталась актуальной только для Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин корреспонденту ИА REGNUM.

Студенты на лекции (cc) Jirka Matousek

По словам учёного, это связано с высокими зарплатными ожиданиями, которые присутствуют у выпускников.

«Проблемы «утечки мозгов» нет в региональных центрах, в отличие от Москвы и Петербурга. Для выпускников МГУ и МИФИ существуют возможности реализовать себя в высокотехнологичной сфере и получить более высокую оплату», — сказал руководитель.

В регионах же ситуация получше: условия для работы в научной сфере изменились в позитивную сторону, зарплата устраивает многих учёных, считает Чарушин. Но есть проблема с математиками и IT-специалистами.

«Выпускники IT-специальностей ориентированы на зарплату в 100 тысяч рублей, не меньше. И это оправдано. Если научная сфера не обеспечивает такую зарплату, то они растекаются в другие области», — признал учёный.

Напомним, ранее Валерий Чарушин заявил, что реформа РАН всё же породила после себя ряд трудностей. Академия потеряла академические институты, которые перешли в другое подчинение.