Сеул, , 08:52 — REGNUM

Сотрудники южнокорейской авиакомпании Korean Air проведут конкурс рисунков среди учащихся начальных классов на тему «Мой красивый самолет». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Самолет Korean Air с изображением работы на тему «Мой красивый самолет»

По их словам, одиннадцатый конкурс рисунков пройдет до 23 августа 2019 года.

Известно, что представители компании не только отберут 300 самых лучших работ, но и организуют для детей праздничное мероприятие.

Кроме того, рисунок, занявший первое место, будет увеличен и нанесен на фюзеляж одного самолета компании Korean Air, совершающий международные рейсы.

Спонсорами данного мероприятия выступят не только представители авиакомпании Korean Air, но и представители министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, американской компании Boeing Company и Korean Fine Arts Association.