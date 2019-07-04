Москва, , 08:46 — REGNUM

В Москве пройдет ежегодная городская акция «Московский пленэр». Акция стартует 27 июля, сообщается на портале столичного градоначальника.

Все желающие смогут взять бесплатные уроки живописи на открытом воздухе. Занятия организует 76 столичных культурных центров. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

В 2019 году тема акции «Московский пленэр» — «Мой район». Жители столицы смогут нарисовать любимые места районов, в которых они живут.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках первого форума «Мой район» состоится более 30 различных мероприятий.

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