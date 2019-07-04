Москва, , 08:43 — REGNUM

Основной фигурант уголовного дела о массовой драке в подмосковном Красногорске, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, объявлен в розыск.

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Как заявил адвокат обвиняемого Оганеса Айрапетяна Рубен Киракосян, его подзащитного в международный и федеральный розыск объявил Следственный комитет РФ, сообщает ТАСС. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

Киракосян отметил, что Айрапетян готов явиться с повинной к следователям, однако с условием. Подозреваемый просит освободить его братьев и иных лиц из СИЗО, арестованных ранее этому по делу. Юрист заверил, что его подзащитный «осознаёт и признает, что убит человек», но утверждает, что действовал в целях самообороны и защищал своих друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 1 июня в подмосковном городе Красногорск. Бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. Один из участников конфликта нанёс 24-летнему бывшему спецназовцу смертельные ножевые ранения.

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На сегодняшний день по подозрению в причастности к убийству Белянкина арестованы девять человек. В зависимости от роли каждого их обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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