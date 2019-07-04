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Суд Бангладеш приговорил девять человек к смертной казни за нападение на премьер-министра страны Шейх Хасину, совершенное 24 года назад. Об этом 4 июля сообщает Associated Press.

Кроме того, еще 25 человек были приговорены к пожизненному заключению за участие в указанном преступлении. Оппозиция раскритиковала данное решение, назвав его политически мотивированным.

Напомним, в 1994 году на поезд, в котором ехала нынешний премьер-министр Бангладеш, а тогда лидер оппозиции, было совершено нападение, в результате которого пострадали люди, политик осталась невредимой.

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