Заречный, Свердловская область, , 08:26 — REGNUM

Создание бренда для атомного города Заречный (Свердловская область) обсудили участники проектной сессии на эту тему, сообщили в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.

В работе сессии приняли участие представители администрации города, общественности и средств массовой информации. Сессию вёл российский специалист по брендингу территорий Василий Дубейковский.

Он рассказал о личном опыте создания имиджа Урюпинска по лозунгом «Столица российской провинции» и объяснил, что собственный бренд Заречного позволит подчеркнуть преимущества и ценности города. По его словам, бренд является той идеей, которая будет служить «основой для общения города с внешним миром».

Отмечается, что примерно через месяц разработчики планируют представить несколько вариантов бренда Заречного, а выбор окончательного варианта предоставят жителям города-спутника Белоярской АЭС. На электростанции отметили, что идея создать бренд поддержана местной властью и госкорпорацией «Росатом».

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