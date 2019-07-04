Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM

Перенос боеприпасов с военных складов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана начнется до 18 июля 2019 года. Об этом заявил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев на пленарном заседании сената, сообщает 4 июля издание BNews.

Министр отметил, что верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана поручил перенести боеприпасы в течение двух недель. В настоящее время в воинской части проводятся подготовительные работы, отметил глава оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на территории воинской части в городе Арыси Туркестанской области Казахстана в результате пожара начали взрываться боеприпасы. От взрывов в городе были повреждены около 90% зданий.

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