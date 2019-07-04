Москва, , 08:12 — REGNUM

В Москве на необычных площадках уже зарегистрировали браки более 850 пар молодожёнов, сообщается на портале мэра столицы.

Свадьба (cc) Takmeomeo

Самыми популярными местами у молодоженов стали стадион «Спартак», особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке и башня «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити».

В настоящее время в столице открыты 23 оригинальные площадки для регистрации брака. Можно пожениться в океанариуме, планетарии, зоопарке, на Останкинской телебашне, в музее-квартире Пушкина и т д.

Сейчас в ЗАГСы Москвы подано более 2 тыс. заявлений о проведении свадеб на оригинальных площадках для заключения брака.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве необычные площадки для регистрации брака открыли в мае 2019 года. Торжественную церемонию проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС.

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