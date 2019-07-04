Нур-Султан, , 08:04 — REGNUM

В трудовых коллективах компании Chevron на территории Казахстана будет усилена воспитательная работа для создания благоприятных взаимоотношений. Об этом заявил глава Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тодд Леви на встрече с министром труда и социальной защиты населения республики Бердибеком Сапарбаевым, сообщает агентство «КазТАГ».

Во время переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности и благоприятных условий труда на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Леви обещал увеличить численность казахстанских специалистов в руководящем составе компании.

Сапарбаевым, в свою очередь, отметил необходимость сокращения доли неквалифицированных иностранных рабочих в подрядных организациях, которые работают над проектом «Тенгизшевройла».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в вахтовом поселке на месторождении Тенгиз произошла массовая драка с участием местных и иностранных работников. Несколько сотен человек вышли на митинг с требованием улучшения условий труда.

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