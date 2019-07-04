Москва, , 07:45 — REGNUM

В Москве сегодня, 4 июля, днем ожидается небольшой кратковременный дождь и до +17 градусов, сообщают Метеоновости.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

По данным синоптиков, днем максимальная температура воздуха в столице +15…+17 градусов, по области +13…+18 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили об «осенней» погоде в Москве в выходные дни — 6 и 7 июля. Так, североатлантические циклоны принесут с собой понижение температуры воздуха до +14…+18 градусов, что соответствует сентябрьским нормам.

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