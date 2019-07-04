Москва, , 07:36 — REGNUM

Сегодня, 4 июля, в столице в парке «Зарядье» начинает работу восьмой урбанистический форум Moscow Urban Forum, сообщается на портале столичного градоначальника.

Впервые на урбанфоруме состоится конгресс Urban Health («городское здоровье»). Он будет посвящен развитию городов с применением здоровых технологий.

В 2019 году в московском урбанфоруме принимают участие представители около 70 стран. Пойдут десятки мероприятий различного формата, выступят более 300 спикеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский урбанистический форум пройдет с 4 по 7 июля. В рамках МУФ в Гостином дворе пройдёт форум «Мой район».

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