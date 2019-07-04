Пальма-де-Майорка, Испания, , 07:15 — REGNUM

В возрасте 75 лет ушел из жизни немецкий певец Коста Кордалис, передает канал n-tv. О смерти артиста прессе сообщил его сын.

Кордалис скончался 2 июля в своем доме на Майорке (Испания). О проблемах со здоровьем певца стало известно в начале года — в феврале он был госпитализирован после обморока и находился в клинике до мая.

Константинос Кордалис родился в Греции и переехал в Германию в возрасте 16 лет. Там он начал изучать философию, но затем сосредоточился на музыкальной карьере. Пик популярности артиста пришелся на середину 70-х с его хитом «Анита». Всего Кордалис выпустил 23 студийных и пять рождественских альбомов и 88 синглов. Также он добился успехов в спорте, став двукратным чемпионом Греции по лыжным гонкам.