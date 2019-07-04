Владивосток, , 07:13 — REGNUM

Значительная часть льготных авиарейсов на Дальний Восток не выполняется, признал министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, выступая на итоговой коллегии ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министр пояснил, что вопрос упирается в экономику: размеры затрат не соответствуют предлагаемому размеру компенсации, отчего авиакомпании не спешат заходить на какие-то конкретные маршруты.

Александр Козлов «Программа льготных авиаперевозок расширилась до круглогодичной. Больше стал и перечень маршрутов, который в настоящее время включает в себя 134 направления. Однако 28 маршрутов по настоящее время не открылись. Среди них такие востребованные направления, как Благовещенск — Владивосток, Анадырь — Новосибирск, Южно-Сахалинск — Елизово, Чита — Владивосток и ряд других».

Министр отметил, что в этом направлении с коллегами из Минтранса идёт напряженная работа, которая обязательно принесёт свои результаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов заявил, что реальный уровень доходов дальневосточников должен быть в два-три раза выше того, который имеется в настоящее время. Признав существование проблемы оттока населения с Дальнего Востока, министр обещал приложить максимум усилий для разрешения существующей ситуации.