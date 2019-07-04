Москва, , 00:28 — REGNUM

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

В суде

В суд по интеллектуальным правам Москвы на Маслякова подали представители тележурналиста Сергея Муратова и бывший партнёр Маслякова, глава фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов.

Отмечается, что истцы хотят оспорить у фирмы «АМИК» (владелец — Масляков) незаконное присвоение товарного знака «КВН». Масляков в документе (свидетельстве о регистрации произведения — объекта интеллектуальной собственности) от 1986 г. указан как владелец всех прав на «Клуб веселых и находчивых».

В августе 2019 г. состоятся первые слушания по этому иску.

Со своей стороны юристы Маслякова уже потребовали через арбитражный суд Москвы оштрафовать вышеуказанных истцов на три миллиона рублей за использование товарного знака «КВН» в опубликованном на YouTube фильме об истории программы.