Ростов-на-Дону, , 22:45 — REGNUM

Активисты отделения Общероссийского народного фронта подтвердили гибель растений, высаженных на аллее у стадиона «Ростов-Арена» к чемпионату мира по футболу. Так, например, газон высох полностью.

Обследовать территорию и жизнеспособность появившихся у главного спортивного объекта зелёных насаждений было решено после многочисленных жалоб ростовчан. В социальных сетях за последнее время неоднократно были опубликованы фотографии, авторы которых зафиксировали удручающее состояние аллеи.

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«Кто за это ответит?» — территория вокруг «Ростов-Арены» оказалась не нужна

Практически полностью высохли газон, кустарники, клёны. Попытаться спасти можно половину ив и можжевельников, более жизнеспособными оказались саженцы дубов и туй. «Фронтовики» уверены, что избежать сложившейся ситуации помог бы полив. С инициативой о регулярном увлажнении почвы, особенно в летний период, активисты намерены обратиться к региональным властям.

ИА REGNUMнапоминает, что благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена», стоило почти 250 млн рублей. Бюджетные средства были потрачены в том числе на «просторные пешеходные бульвары и аллеи с зелёными насаждениями». Но никакого ухода за территорией ростовчане не заметили.