Москва, , 19:29 — REGNUM

Участок Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт в предстоящие выходные дни, 6 и 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Как уточняется, в течение двух дней для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».

Станция «Киевская» будет открыта для проезда до станции «Международной» или «Александровского сада», а также для пересадки на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Сообщается, что до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах. Работа всех станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром в понедельник, 8 июля.

В пресс-службе отметили, что временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка Филёвской линии, в том числе для завершения ремонта в пассажирской зоне.