Москва, , 19:29 — REGNUM

Российские власти признали, что страна вымирает, считает депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Власть открыто признала, что наша страна вымирает! Это самое настоящее национальное бедствие!» — отметил Зюганов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения, которая только за четыре месяца составила порядка 149 тыс. человек. Самое страшное, что Минздрав фиксирует всплеск смертности среди трудоспособного населения — 35 — 44 лет, указал депутат Госдумы.

«Таков чудовищный результат «оптимизации» медицины, которая привела к сокращению числа больниц, койко-мест, врачей и других медработников», — делает он вывод.

Зюганов уверен, что «изменить ситуацию может только возвращение страны на национально-ориентированный курс социализма XXI века».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление вице-премьера Татьяны Голиковой означает, что в России падает рождаемость, а смертность снижается не такими темпами, как хотелось бы властям.

Также отмечается манипулирование статистикой. По словам Голиковой, многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности.

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