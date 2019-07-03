3 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Минтранс РФ и правительство Москвы решили: строительство метро в Подмосковье в ближайшие годы технологически избыточно. И вместо этого столица проводит линии туда, где подземка нужна, — на пустыри Новой Москвы. Жители крупнейшего подмосковного города Балашихи каждый день выстаивают в пробках, чтобы утром попасть в Москву и вечером вернуться домой.

Дарья Чернышова, Евгений Цоц, , 20:33 — REGNUM

Крупнейший город Московской области Балашиха ежедневно выстаивает в пробках. Особенно напряжённым является транспортное сообщение с Москвой, куда каждое утро жители отправляются на работу, учёбу или по другим своим делам. Поговорить с жителями Балашихи о транспортных проблемах отправился корреспондент ИА REGNUM.

Пробки в Балашихе в направлении Москвы Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Новая развязка не ликвидировала образование заторов на дороге Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Пассажиры маршрутного такси Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Добраться из Москвы от станции метро «Новогиреево» до микрорайона Дзержинского в Балашихе на маршрутке № 1012 в 8 утра удалось за 25 минут благодаря тому, что водитель объезжал пробки по грунтовым дорогам. Шоссе Энтузиастов в обратную сторону, в Москву, в это время стоит. Серьезная пробка образуется на въезде, на примыкании Объездного шоссе. С сентября 2017 года шестиполосная эстакада принимает основные потоки федеральной трассы М-7 «Волга», но строительство развязки не ликвидировало образование заторов на дороге.

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Водители вынуждены стоять часами в пробках Екатерина Калаева © ИА REGNUM

На предложение одного из таксистов довезти до Москвы корреспондент ответил, что добираться долго. Тот согласился: «Да, пешком быстрее будет». Один из водителей, коротавший время в пробке, добавил: «Стоит так каждый день».

Пробка Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Мужчина на автобусной остановке «Река Чернавка», которая находится возле шоссе Энтузиастов в квартале Западная Промзона, сказал, что до 11 часов пробка образуется в сторону Москвы, а после обеда — в Балашиху. Сам он ходит в Реутов пешком и ждет, когда построят метро, хотя не уверен, что даже оно поможет решить проблему с транспортным сообщением в городе. Другой таксист подтвердил, что шоссе Энтузиастов «стоит всегда»: «С 7 утра и до 11 вечера».

«Но еще другая дорога есть, через Люберцы и Железнодорожный. Там тоже стоит, но не как здесь», — добавил мужчина.

С пешеходными переходами в Балашихе серьёзные проблемы Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Чтобы пешеходу перейти дорогу, приходится долго искать хоть какой-нибудь пешеходный переход Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Серьезная проблема и с пешеходными переходами. На эстакаде есть узкий тротуар, однако перейти дорогу на соединении шоссе Энтузиастов и Объездного шоссе нельзя. Регулируемый пешеходный переход обустроен в подэстакадном пространстве, но попасть на него можно, только перебежав дорогу для разворота, так как там нет ни зебры, ни знаков перехода. Стоит отметить также, что через шоссе Энтузиастов проложено лишь несколько пешеходных переходов, которые располагаются на большом расстоянии друг от друга.

Местные жители жалуются на задержки автобусов Екатерина Калаева © ИА REGNUM

На автостанции «Южная» в одноимённом микрорайоне в Балашихе молодой человек Илья рассказал, что он каждый день встает в 4 утра, чтобы к 6:30 добраться на работу в Москву. Дорога до столицы отсюда занимает 2 часа утром и 2 часа вечером. Ситуация с транспортом в самой Балашихе молодого человека устраивает:

«Тут все быстро, минут 15−20. А вот до метро «Новогиреево» долго добираться. В 6 утра еще можно минут за 30−40 на маршрутке или автобусе доехать, а с 7−8 часов — уже полтора часа минимум до МКАДа. Есть автобусы, которые объезжают пробки, на них приятнее всего ездить, например № 110, сейчас его и жду».

Автобус в Балашихе Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Пенсионерка Татьяна тоже пожаловалась на пробки в Москву и из Москвы, хоть на машине, хоть на автобусе. Электрички ходят исправно, по расписанию. А вот расписания автобусов часто не соблюдаются. «Можно дожидаться их по 15−20 минут, а иногда и по 30. Особенно автобус № 110 часто срывают в 11 часов, сколько раз такое было со мной. А вместо обычных ходят [частные], в которых и проезд дороже, и билеты не выдают, так еще и тарифы для пенсионеров только с 9 утра до 5 вечера действуют. Кто это установил? Что за глупости? В обычном автобусе я бесплатно по проездному езжу, а здесь нужно платить половину стоимости проезда. Я сейчас ехала до Салтыковки, приехала туда, подаю водителю 25 рублей, он запросил 50, а билет так и не дал. Бизнес у них тут свой, и из-за этого срывают расписания».

Однако есть пожилые люди, которых транспорт Балашихи устраивает. «Я на автобусах часто по городу езжу, они нормально ходят. Тарифы для пенсионеров действуют в течение дня, это хорошо, там же с утра до вечера, до 5 часов. Это отлично, я считаю. В Москву я редко выбираюсь», — говорит пенсионерка Тамара.

Увеличивают количество полос Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Строят развязку Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Строительство участка дороги на 26 км Горьковского шоссе Екатерина Калаева © ИА REGNUM

В Балашихе ведется капитальный ремонт дороги на 26-м километре Горьковского шоссе: увеличивают количество полос, строят эстакаду. Но работы становятся причиной новых заторов. Местный житель Вадим относится к этой транспортной ситуации следующим образом: «Расширение дороги не поможет избавиться от пробок. В 2009 году вся проблема была в районе Реутова. Говорили, что, когда построят реутовский мост, проблема решится. Построили. Куда пробка сместилась? В Балашиху. Сейчас построили новые развязки. Где пробка? На выходе из Балашихи. Я каждый день куда-нибудь езжу из Балашихи. Но я богатый человек: я могу пешком, на велосипеде, на автобусе, на автомобиле. Удобнее всего пешком или на велосипеде, если дистанция большая».

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ отказало Московской области в продлении метрополитена в подмосковную Балашиху и другие города-спутники Москвы.

Вот что говорится в сообщении на сайте федерального правительства, опубликованном 29 мая по итогам совещания у зампреда Максима Акимова:

«Обратить внимание на согласованную позицию правительства Московской области, правительства Москвы и Минтранса России о необходимости до 2024 года реализации программы развития Центрального железнодорожного транспортного узла и технологической избыточности предложений Московской области по дополнительному развитию инфраструктуры метрополитена на её территории».

Добавим, что железнодорожное сообщение в Балашихе уже действует. Планируемые изменения в рамках проекта «Московские центральные диаметры» затрагивают преимущественно качественные характеристики обслуживания пассажиров, но принципиально не меняют транспортную ситуацию.

Кроме того, железнодорожная линия имеется лишь в южной части города, в удалении от центральных и северных микрорайонов, жители которых, по все видимости, продолжат пользоваться автотранспортной инфраструктурой.

Тем временем Москва проводит линию метрополитена по участкам, на которых пока нет массовой застройки. В июне 2019 года Сокольническую линию метро продлили в южном направлении на четыре станции, две из которых находятся в посёлке Коммунарка (по данным на 2010 год, там проживало 5 тысяч человек), а еще две — в местах без существенной застройки.

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В руководстве столицы говорят о планах массовой застройки Новой Москвы. Получается, власти города решают проблемы застройщиков и повышают привлекательность новых территорий, увеличивая стоимость будущей недвижимости. Решением проблем населения, проживающего рядом с городом и работающего в нём, всерьёз не занимаются.

Добавим, что искажённый план развития территорий стал возможен после изменения границ города по инициативе тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева в 2011 году. В состав столицы были включены обширные участки, превышающие «старую Москву», на самом незаселённом от неё направлении. Эта реформа нанесла ущерб интересам жителей ближнего Подмосковья, выпавшим из сферы приоритетного развития столицы.