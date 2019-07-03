Москва, , 18:56 — REGNUM

Начальник антинаркотического отдела Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров был временно отстранен от занимаемой должности. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Юрий Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно Щиров руководил операцией по задержанию журналиста портала Meduza Ивана Голунова. Журналиста обвиниди в покушении на сбыт наркотиков, однако позднее было установлено, что наркотики ему подбросили сами сотрудники полиции. Разразился громкий скандал, который, в том числе, привел к отставке двух генералов МВД.

Уголовное преследование Голунова было прекращено, но само дело о наркотиках закрыто не было — его фигурантами стали сотрудники полиции, которые задерживали Голунова.

По словам Титова, расследование и проверки продолжаются. В рамках проводимых проверок было принято решение отстранить от исполнения служебных обязанностей главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО столицы Андрея Щирова.