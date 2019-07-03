Москва, , 18:24 — REGNUM

Заседание Священного синода Русской православной церкви впервые состоится в Валаамском монастыре. Об этом 3 июля сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь Kremlin.ru

«В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдёт очередное заседание Священного синода», — сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что заседание намечено на 9 июля. С 8 по 11 июля патриарх Кирилл будет находиться на Валааме е с ежегодным визитом. В ходе поездки предстоятель РПЦ освятит новый храм, построенный на одном из островов архипелага.

Напомним, летом минувшего года Валаам вместе с патриархом Кириллом посещал президент России Владимир Путин.