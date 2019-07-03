Санкт-Петербург, 3 июля 2019, 18:03 — REGNUM

Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями. Это может повлечь неприятные последствия.

Василий Поленов. Ливень. 1874
Василий Поленов. Ливень. 1874

«В случае превышения интенсивности дождя свыше нормативных показателей на территории Санкт-Петербурга могут возникнуть скопления воды», — отметили в Водоканале.

В настоящее время на большей части Петербурга уже идет интенсивный дождь.

Тем временем ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что вечером 3 июля в городе ожидается усиление северо-западного, западного ветра скоростью до 12−16 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в последнее время участились так называемые тропические дожди, на которые не рассчитана городская система ливневой канализации. В 2018 году таких тропических дождей было зарегистрировано 17, в 2019 году — уже семь. Во время них нагрузка на «ливнёвку» возрастает до трех раз.

По прогнозу синоптиков, за июль может выпасть до 120% от среднемесячной нормы осадков.

В четверг, 4 июля, ночью ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливневую канализацию Петербурга готовят к тропическим дождям