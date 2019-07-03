Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM

Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями. Это может повлечь неприятные последствия.

Василий Поленов. Ливень. 1874

«В случае превышения интенсивности дождя свыше нормативных показателей на территории Санкт-Петербурга могут возникнуть скопления воды», — отметили в Водоканале.

В настоящее время на большей части Петербурга уже идет интенсивный дождь.

Тем временем ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что вечером 3 июля в городе ожидается усиление северо-западного, западного ветра скоростью до 12−16 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в последнее время участились так называемые тропические дожди, на которые не рассчитана городская система ливневой канализации. В 2018 году таких тропических дождей было зарегистрировано 17, в 2019 году — уже семь. Во время них нагрузка на «ливнёвку» возрастает до трех раз.

По прогнозу синоптиков, за июль может выпасть до 120% от среднемесячной нормы осадков.

В четверг, 4 июля, ночью ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.

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