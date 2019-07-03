Москва, , 17:59 — REGNUM

Причиной порядка 49% смертей в России в 2019 году становятся болезни системы кровообращения. Такие данные приводятся в опубликованном 3 июля докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Кровеносные сосуды человека Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно докладу, за первые четыре месяца текущего года смертность от данных болезней составила 633 случая на 100 тысяч населения, тогда как за аналогичный период прошлого года фиксировалось 622,1 случая.

Из доклада также следует, что причиной ещё 16% смертей являются новообразования, 5,2% — болезни органов пищеварения, 3,4% — болезни органов дыхания, 1,7% — инфекционные и паразитарные болезни. Ещё 6,7% смертей вызваны внешними причинами.