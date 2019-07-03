Рим, , 17:47 — REGNUM

Уровень рождаемости в Италии в 2018 году снизился на 4%, в стране в 2018 году родились чуть менее 440 тысяч человек, на 18 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщили в среду, 3 июля, в национальной службе статистики Istat.

Папети Доминик-Луи. Итальянская семья. XIX

Рождаемость оказалась на самом низком уровне за всю историю объединённой Италии, то есть более чем за 150 лет.

Численность населения страны по данным на декабрь 2018 года за год сократилась на 124 тысячи человек. Население страны сокращается четвёртый год подряд, за это время численность населения снизилась на 400 тысяч человек.

Численность населения не сокращается ещё более быстрыми темпами только за счёт мигрантов, доля иностранных граждан в общем числе резидентов Италии уже выросла почти до 9%, сообщили также статистики.