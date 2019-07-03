Сан-Хосе, , 17:39 — REGNUM

Президент Коста-Рики Карлос Альварадо объявил о готовности начать переговоры с различными общественными группами для выработки совместных взаимоприемлемых решений. Тем не менее, глава государства предупредил, что протестующие должны прекратить блокирование дорог. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Правительство имеет полную волю к диалогу, однако блокирование путей должно быть прекращено, мы не позволим, чтобы оно продолжало наносить ущерб семьям и национальному производству. Если этого не произойдёт, государство примет меры для расчистки путей», — обозначил Альварадо в своём послании костариканцам.

С начала июня по всей стране жители выступают с протестами против законопроектов, которые, по их мнению, ущемляют права трудящихся. Также протестующие требуют введения 1,5-годового моратория на новые налоги, вступившие в силу 1 июля, и отставки министра государственного образования Эдгара Моры.

В конце прошлого месяца в протестное движение влились студенты и дальнобойщики. Последние как раз и перекрыли основные транспортные пути и, несмотря на переговоры с президентом, заявили о том, что продолжат акции протеста, пока Мора не уйдёт в отставку.