Кито, , 17:38 — REGNUM

2 июля в округе Мерсед эквадорской провинции Имбабура был введён режим чрезвычайного положения. Соответствующий декрет подписал президент страны Ленин Морено. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Данная мера была принята после того как в округе был зафиксирован целый ряд насильственных актов. Основной причиной введения режима чрезвычайного положения стала деятельность незаконных бандформирований, борющихся за контроль над незаконной добычей горных сырьевых ресурсов. Помимо незаконных группировок, оспаривающих друг у друга контроль над местностью, в незаконной добыче полезных ископаемых задействованы несколько тысяч местных жителей и иностранцев

Режим чрезвычайного положения продлится 60 дней.