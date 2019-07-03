Лондон, , 17:30 — REGNUM

Лондонские урологи попытались выяснить степень распространённости в мире проблем с мужской потенцией, сообщает 3 июля журнал BJU International.

Врач (cc) Martin Vorel

Отважные исследователи приложили все старания, но так и не смогли достичь своей цели.

Скрытные мужчины крайне неохотно признаются в своей импотенции. Исходя из этого, учёные из Королевского колледжа Лондона предложили организовать регулярное тестирование на эректильную дисфункцию среди разных групп мужчин, чтобы преодолеть их сопротивление учёным.

Британские учёные напоминают, что причины мужской импотенции до сих пор не выяснены. особенно это касается психологических причин «мужских» проблем.

Мало того, до сих пор не выработано чётких определений этого явления нет, и большинство оценок носят крайне субъективный характер.

В итоге авторы исследования предложили применять новые методы диагностики импотенции, чтобы медики могли самостоятельно ставить такой диагноз, а не полагаться на откровенность пациентов.

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