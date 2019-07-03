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Сегодня стартовала всероссийская футбольная акция «Уличный красава — 2019», которую проводит «Молодежка ОНФ». Прием заявок на сайте уличныйкрасава. рф анонсировали в пресс-центре ТАСС. В пресс-конференции приняли участие руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, один из самых титулованных российских тренеров и тренер сборной команды «Уличный красава — 2018» Валерий Газзаев, участник игр прошлого сезона Егор Ефимов и участница региональной команды «Молодежки ОНФ» Алена Бойкова.

Стартовала акция «Молодежки ОНФ» «Уличный красава – 2019» Onf.ru

Как сообщает пресс-служба ОНФ, всероссийская футбольная акция «Уличный красава» впервые была организована «Молодежкой ОНФ» в прошлом году. В итоге она оказалась настолько успешной, что в ней приняли участие более 35 000 ребят в возрасте 14−17 лет из всех регионов страны. 3420 дворовых команд боролись за титул чемпионов.

«У нас все по-настоящему. В прошлом году мы закупали мячи на муниципальные этапы и нам их не хватало. Даже сами не думали, что акция будет такой популярной. В прошлом году было 3500 команд, а этом году ожидаем около 5000. Финальный матч всероссийской акции «Уличный красава — 2018» прошел на стадионе «Фишт». Там же, в Сочи, в мае этого года мы провели товарищеский матч сборной команды «Уличный красава» с ФК «Сочи». А тренировал наших ребят один из самых легендарных тренеров России Валерий Газзаев. В качестве приза за победу команды получили площадки, которые будут построены в их населенных пунктах — в селе Инаркой Кабардино-Балкарии и городе Елизово на Камчатке. Определяли места вместе с жителями, ребятами, тренерами. Это такая народная история. Думаю, к 1 сентября площадки уже будут», — рассказал Игорь Кастюкевич.

В этом году всероссийская футбольная акция «Уличный красава» включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства спорта РФ. По заявлениям организаторов, они ожидают увеличения количества участников и команд.

«Даже если юные спортсмены не добьются громкого успеха в футболе, то все равно станут здоровыми людьми, занимающимися спортом. Участие во всероссийской акции «Уличный красава», которую организует и проводит «Молодежка ОНФ», для ребят — колоссальный опыт. Представляете, какой идет отбор, конкуренция, если мы посмотрим по прошлому году, было сыграно около 5000 игр, — подчеркнул на пресс-конференции российский тренер Валерий Газзаев. — Нужны мальчишкам такие акции, азарт и жажда побед, желание стать чемпионами. Дворовые команды будут представлять сначала свои районы, потом — города, а потом кому-то посчастливится дойти до финала. Я вам так скажу, победа — это закономерный результат труда. Только трудом можно добиться чего-то в жизни. Где бы ты ни жил и на каком бы поле не тренировался».

Газзаев добавил, что с дворового футбола, где закаляется характер, отрабатывается стремление к достижению результата, техника, начинается профессиональный футбол. «Очень многие мировые заезды футбола вышли из дворовых команд», — подчеркнул он.

Своими впечатлениями о турнире поделился Егор Ефимов: «Для меня «Уличный красава» — это турнир, который исполняет мечты. Простые парни, дворовые команды. Он дает возможность проверить свои силы, понять, на что способен. Приятно, что главным условием участия в акции было то, что нельзя состоять в профессиональных секциях и спортшколах. Мы действительно играли в дворовый футбол, все на равных».

Алена Бойкова рассказала о том, как эта акция организовывалась на местах. «Поначалу было немного страшно, потому что мы с командой «Молодежки ОНФ» во Владимирской области впервые организовывали муниципальный и региональный этапы «Уличного Красавы». Но нас поддержали в мэрии Владимира, а координацию оказывали из департамента молодежных проектов ОНФ, и постепенно вся работа выстроилась. В муниципальном этапе у нас во Владимире участвовало около 30 команд. Мой совет будущим организаторам: глаза — боятся, руки — делают. Для нас акция — это сильные эмоции, азарт и любовь к игре», — рассказала она.

Заявки на участие в футбольной акции «Уличный красава — 2019» уже можно подать на сайте уличныйкрасава. рф, их будут принимать до 1 августа. Далее начнутся футбольные матчи. Муниципальный этап пройдет с 15 августа по 11 сентября. Региональные этап — с 12 по 28 сентября. Окружной этап — с 29 сентября по 6 октября.

Финал всероссийской акции «Уличный красава — 2019» пройдет с 11 по 13 октября. Победители получат за третье место фирменные мячи, за второе место — сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Победители уже по традиции станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки.

«Молодежка ОНФ» — это народная команда, которая творит перемены уже сегодня и делает добрые дела по всей стране. Молодые люди в 85 субъектах РФ меняют жизнь вокруг себя в лучшую сторону собственными руками, не дожидаясь помощи со стороны. Задача «Молодежки ОНФ» — стать местом сборки актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив.