Иерусалим, 3 июля 2019, 17:36 — REGNUM
2 июля в центре Иерусалима прошла акция протеста ультраортодоксов, в которой приняло участие более 300 человек. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в ходе несанкционированного протеста было задержано 22 представителя ультраортодоксальной общины.
Участники протеста перекрыли центральные улицы Иерусалима, а также блокировали трамвайную линию. Для разгона демонстрации в центр города были стянуты отряды полиции.
Поводом к протесту стал арест юноши, уклонявшегося от военной службы. Учащийся религиозного образовательного учреждения был задержан полицией днем ранее, 1 июля, в ходе рейда.