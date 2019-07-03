Иерусалим, , 17:36 — REGNUM

2 июля в центре Иерусалима прошла акция протеста ультраортодоксов, в которой приняло участие более 300 человек. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в ходе несанкционированного протеста было задержано 22 представителя ультраортодоксальной общины.

Участники протеста перекрыли центральные улицы Иерусалима, а также блокировали трамвайную линию. Для разгона демонстрации в центр города были стянуты отряды полиции.

Поводом к протесту стал арест юноши, уклонявшегося от военной службы. Учащийся религиозного образовательного учреждения был задержан полицией днем ранее, 1 июля, в ходе рейда.