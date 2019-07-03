Иерусалим, , 17:36 — REGNUM

2 июля представители эфиопской общины Израиля вышли на акции протеста по всей стране. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, протестные мероприятия переросли в массовые беспорядки, парализовавшие транспортное сообщение.

Поводом к протестам послужило убийство полицейским представителя эфиопской общины, который напал на стража порядка. Произошедшее вызвало резонанс среди эфиопов Израиля, которые потребовали увольнения полицейского.

Сообщается, что протестующие поджигали автомобили, припаркованные на улицах Тель-Авива, Нетании и других израильских городов. При этом часть митингующих скрывали свои лица под масками. В Хайфе участники протеста попытались поджечь полицейский участок.

Кроме того, протестующие перекрыли важнейшие автомагистрали по всей стране. Тысячи жителей Израиля потратили более шести часов на дорогу с работы.

Полиция сообщила более чем о 60 задержанных в ходе беспорядков. Известно также, как минимум, о 47 пострадавших, среди которых полицейские и корреспонденты израильских СМИ, освещавшие происходящее в Тель-Авиве.