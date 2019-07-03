Амстердам, , 17:12 — REGNUM

На территории королевства Нидерланды свыше 200 муниципалитетов ввели запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает 3 июля телеканал NOS.

По утверждению телеканала, 218 из 355 муниципальных районов запретили употребление наркотиков в парках, на улицах и возле общественных зданий.

При этом отмечается, что из четырёх крупнейших городов Голландии только в Роттердаме введён запрет на наркотики.

Напомним, в Нидерландах с 1976 года проводится политика легализации наркотических веществ, отнесённых властями к так называемым «слабым» наркотикам.

На всей территории Голландии распространены заведения, свободно торгующие марихуаной и другими наркотиками.

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