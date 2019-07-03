Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, занимающийся пресечением незаконной торговли и самозахватов принадлежащих городу земель и помещений, выселил незаконно организованную в подвальном помещении мечеть на проспекте Народного Ополчения.

Нелегальная мечеть в Петербурге Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Меры по освобождению объекта нежилого фонда, незаконно используемого для молитвенных целей, были предприняты во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее этот объект был арендован ООО «Розар» для использования под нежилые цели. Договор аренды на данный объект, площадью более 150 кв. метров, был расторгнут комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в середине июня текущего года. После этого помещение использовалось незаконно и, несмотря на выданное предупреждение, не было освобождено в установленные сроки.

Прибывшие на место сотрудники городской администрации установили, что помещение обустроено для ежедневного проведения коллективных молитв.

«В ритуальном помещении были расстелены ковры, на стенах присутствовала атрибутика и книги религиозной направленности», — констатировали чиновники.

28 июня сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга при содействии полиции освободили незаконно занятый объект нежилого фонда.

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