Красногорск, , 17:44 — REGNUM

В Подмосковье отмечается ряд проблемных вопросов в сфере оказания паллиативной помощи. Об этом в ходе круглого стола Московской областной думы заявил её заместитель председателя Игорь Чистюхин.

Сиделка

«Речь идёт о нехватке квалифицированных сотрудников, недостаточном обеспечении препаратами медицинских учреждений и несвоевременной поставке лекарств», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, весной 2019 года областной парламент принял закон, предусматривающий перечисления для инвалидов на оплату сиделок. Средства предусмотрены из бюджета региона, но на практике получить данную меру социальной поддержки проблематично из-за сложной процедуры оформления документов.

«Всего сто человек воспользовались данной услугой, хотя мы понимаем, что граждан, которым требуется эта социальная помощь, гораздо больше», — добавил Чистюхин.

Ещё один проблемный, по его словам, момент, — это выбор, который стоит перед одинокими матерями. Они вынуждены либо полностью уделять время ребенку-инвалиду и рассчитывать на низкие государственные выплаты, либо отдавать детей в специализированные учреждения, на что, как правило, пойти не могут.

Напомним, Московская область стала единственным субъектом, где людям, ухаживающим за инвалидами, выплачиваются субсидии из регионального бюджета. Размер выплаты составляет 18,2 тыс. рублей в месяц, на 2019 год на эти цели было выделено 125 млн рублей. Всего на развитие паллиативной помощи в Подмосковье в 2019 году выделено более 279 млн рублей.