Кэри, США, , 22:08 — REGNUM

Игроки онлайн-шутера Fortnite нашли в игре портал из сериала «Очень странные дела». Об этом сообщает сайт Fortnite Intel 3 июля.

Загадочные порталы начали появляться в окрестностях локации Mega Mall. Зайдя в них, игроки слышат звуковое сопровождение из сериала «Очень странные дела» и случайным образом телепортируются в одну из точек локации.

Эксперты считают, что таким образом разработчики начинают вводить в игру кроссовер-событие по мотивам третьего сезона «Очень странных дел», который стартует уже 4 июля. Пока неизвестно, какие именно нововведения появятся в Fortnite.

«Очень странные дела» — популярный фантастический сериал, созданный дуэтом режиссёров братьями Даффер. События шоу рассказывают о маленьком американском городе Хокинс, в котором начинают происходить загадочные события. Трём 12-летним друзьям приходится объединить усилия с местным шерифом, чтобы спасти своего друга из потустороннего мира. Третий сезон стартует на Netflix 4 июля 2019 года.